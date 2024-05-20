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В Белгороде произошел взрыв

ТАСС: взрыв произошел в Белгороде во время ракетной опасности

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Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде, в городе произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об объявлении воздушной опасности в 09:01 мск. В 09:14 в Белгороде и Белгородском районе был отменен сигнал ракетной опасности.

Также Гладков сообщал, что украинский дрон-камикадзе утром 20 мая атаковал город Шебекино.

Также министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 мая сбили и перехватили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской и Курской областей.

Накануне Гладков заявлял, что беспилотник влетел в окно жилого дома в Белгороде, пострадала 11-летняя девочка. Осколки от взорвавшегося дрона попали на детскую площадку, где в этот момент и находилась девочка.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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