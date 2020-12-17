Путин объяснил, почему Россия «белая и пушистая» по сравнению с Западом

Президент Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Россия является «белой и пушистой» по сравнению с Западом.

Один из иностранных журналистов спросил у главы государства, считает ли он себя ответственным за ухудшение отношений Москвы с западными странами, или же Россия — «белая и пушистая».

«По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые», — ответил Путин.

Он объяснил свое утверждение тем, что Россия не является агрессором на международной арене.

В качестве примера он привел тот факт, что Москва не выходила из Договора по противоракетной обороне, из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, а также из Договора по открытому небу.

«Это мы разве вышли? Нет, это вышли наши американские партнеры», — отметил президент.

Россия, как напомнил Путин, тратит на военные нужды порядка $46 млрд, в то время как Вашингтон — $770 млрд. Кроме того, у России есть только несколько военных баз на террористически опасных направлениях, США же имеют целую сеть баз по всему миру.

Ранее Путин назвал испорченными отношения между Россией и США.