Лавров оценил заявление Помпео об угрозе со стороны РФ стабильности в Средиземноморье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал необоснованным заявление госсекретаря США Майка Помпео, согласно которому РФ представляет угрозу стабильности в Средиземноморье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Помпео заявил, что Россия угрожает стабильности в Средиземноморье, подогревает там хаос, конфликты, разногласия и использует методы дезинформации.

«Фактов нет ни одного», — сказал глава МИД РФ во время пресс-конференции с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

Он назвал подобные утверждения безосновательными и отметил, что Вашингтону свойственно обвинять в чем-либо Россию.

Лавров отметил, что за последние четыре года Москва уже привыкла к тому, что «американцы не хотят, не могут или не умеют обсуждать имеющиеся у них озабоченности на основе фактов, по-честному, за столом переговоров, напрямую».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Сеет хаос»: Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье