Нарышкин рассказал, чем еще занимается российская разведка

Директор Служба внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил в своей статье в журнале «Международная жизнь», что СВР совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами принимает участие в освобождении россиян и граждан других стран, попавших в плен или ставших заложниками.

«Сохранение в XXI веке таких уродливых явлений, как пиратство и торговля людьми, предопределяет необходимость наращивания совместных усилий разведок и на этом направлении», – сказал Нарышкин.

Он отметил, что СВР сотрудничает со спецслужбами других стран в сфере противодействия терроризму, борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой оружия и наркотиков. По словам Нарышкина, российская разведка также взаимодействует с иностранными коллегами в сфере кибербезопасности.

Ранее официально не сообщалось, что российская внешняя разведка на современном этапе участвует в вызволении граждан России и других стран из плена.

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