Путин направил Байдену поздравительную телеграмму

Президент России Владимир Путин направил Джо Байдену телеграмму по случаю его победы на выборах президента США. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме российский лидер поздравил Байдена с победой и выразил готовность к взаимодейтвию и контактам с ним.

Путин также отметил, что Москва и Вашингтон особо ответственны за спокойствие и стабильность в мире.

Несмотря на разногласия между двумя странами, по мнению президента, Россия и США могут реально помочь в решении глобальных проблем.

Ранее стало известно, что Байден набрал необходимое число голосов выборщиков для победы на выборах президента США.