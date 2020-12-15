Путин направил Байдену поздравительную телеграмму
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин направил Джо Байдену телеграмму по случаю его победы на выборах президента США. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В телеграмме российский лидер поздравил Байдена с победой и выразил готовность к взаимодейтвию и контактам с ним.
Путин также отметил, что Москва и Вашингтон особо ответственны за спокойствие и стабильность в мире.
Несмотря на разногласия между двумя странами, по мнению президента, Россия и США могут реально помочь в решении глобальных проблем.
Ранее стало известно, что Байден набрал необходимое число голосов выборщиков для победы на выборах президента США.