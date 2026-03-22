Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

С начала войны в Иране повреждено более 81 тыс. гражданских объектов

Alaa Al Marjani/Reuters

С начала военной кампании, развернутой США и Израилем против Ирана, в Исламской Республике было зафиксировано повреждение свыше 81 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава иранского Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, атакам подверглись медицинские учреждения, образовательные заведения, автомобили скорой помощи, а также персонал гуманитарных организаций.

В настоящий момент продолжается сбор и уточнение информации о пострадавших среди гражданского населения и масштабах разрушений.

На днях сообщалось, что по меньшей мере 56 объектов культурного наследия в Иране пострадали в результате военной операции, проведенной США и Израилем. В числе пострадавших от ударов оказались дворец Голестан, расположенный в Тегеране, дворец Чехель-Сотун и мечеть Масджед-е-Джами в Исфахане. Более того, существенные повреждения получили исторические памятники в городах Бушер и Керманшах, а также в провинции Лурестан и долине Хорремабад.

Ранее США пригрозили уничтожить электростанции Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!