С начала войны в Иране повреждено более 81 тыс. гражданских объектов

С начала военной кампании, развернутой США и Израилем против Ирана, в Исламской Республике было зафиксировано повреждение свыше 81 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава иранского Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, атакам подверглись медицинские учреждения, образовательные заведения, автомобили скорой помощи, а также персонал гуманитарных организаций.

В настоящий момент продолжается сбор и уточнение информации о пострадавших среди гражданского населения и масштабах разрушений.

На днях сообщалось, что по меньшей мере 56 объектов культурного наследия в Иране пострадали в результате военной операции, проведенной США и Израилем. В числе пострадавших от ударов оказались дворец Голестан, расположенный в Тегеране, дворец Чехель-Сотун и мечеть Масджед-е-Джами в Исфахане. Более того, существенные повреждения получили исторические памятники в городах Бушер и Керманшах, а также в провинции Лурестан и долине Хорремабад.

Ранее США пригрозили уничтожить электростанции Ирана.