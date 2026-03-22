В Иране потребовали возмещения ущерба, нанесенного атомным объектам

США и Израиль должны возместить ущерб, нанесенный атомным объектам Ирана в ходе недавних атак. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает ТАСС.

«Атаки на мирные ядерные объекты Ирана в Натанзе и вблизи электростанции в Бушере являются нарушением Устава ООН, Статута Международного агентства по атомной энергии и норм международного права», — подчеркнул министр.

По его словам, удары по ядерным объектам могут привести к широкомасштабному выбросу радиоактивных материалов и крайне опасным последствиям для людей и окружающей среды.

Американо-израильские бомбардировки иранских атомных объектов — это «акт агрессии», отметил Арагчи. Глава МИД Исламской Республики призвал к немедленному прекращению атак и «выплате Израилем и Соединенными Штатами полной компенсации за причиненный ущерб».

21 марта организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что военные Израиля и США ударили по ядерному объекту в иранском Натанзе. Речь идет о комплексе по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана. Утечек радиоактивных материалов не было, угрозы для людей нет, говорится в заявлении.

До этого семь действующих и бывших чиновников, знакомых с военным планированием, сообщили CNN, что Соединенные Штаты планируют использовать спецназ для захвата уцелевших иранских запасов обогащенного урана.

Ранее в МАГАТЭ допустили эвакуацию целых городов Ближнего Востока.