В Израиле заявили об утверждении плана наземных операций в Ливане

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил план целенаправленных наземных операций в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«Операция против террористической организации «Хезболла» только началась. По завершении операции в Иране «Хезболла» останется в одиночестве и изоляции. Это продолжительная операция, и мы к ней готовы», — заявил Замир.

Он добавил, что в настоящее время израильские военные готовятся «к продвижению целенаправленных наземных операций и ударов» в соответствии с организованным планом. По словам начальника Генштаба, Израиль не остановится, пока угроза не будет отодвинута от границы и не будет обеспечена долгосрочная безопасность для жителей севера страны.

Незадолго до этого министр обороны Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля получила приказ разрушить мосты через реку Литани на юге Ливана в рамках противодействия боевым отрядам шиитской организации «Хезболла».

Ранее в Ливане сообщили о применении Израилем снарядов с фосфором.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!