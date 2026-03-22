Катар и Оман начали обсуждать с Ираном прекращение огня

Представители Катара и Омана начали переговоры с Ираном о возможности установления перемирия в конфликте между Исламской Республикой и США с Израилем. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на информацию от высокопоставленного чиновника из одной из арабских стран и двух европейских дипломатов.

«Катарские и оманские чиновники начали контактировать с Ираном о возможном прекращении огня на этой неделе», — говорится в сообщении.

По информации издания, данная инициатива последовала за выводом, что военный потенциал США и Израиля недостаточен для быстрой смены власти в Иране.

Иран выразил готовность к обсуждению прекращения огня, но при условии, что США и Израиль первыми прекратят военные действия.

Накануне Белый дом сообщил, что не видит дипломатической возможности урегулировать конфликт, поскольку в Иране не осталось лидеров. Тем не менее США готовы к переговорам.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала территорию Израиля, а также американские базы на Ближнем Востоке.

Ранее Токаев предложил Туркестан в качестве площадки для переговоров по Ирану.

 
