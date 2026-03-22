В Ленинградской области сбили девятый БПЛА

Дрозденко: силы ПВО уничтожили девятый беспилотник в Ленобласти

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Ленобластью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере Max.

«Силами ПВО уничтожен еще один, девятый вражеский БПЛА», — говорится в публикации.

22 марта Дрозденко рассказал, что в Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Также он предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Позже губернатор опубликовал несколько сообщений об уничтожении беспилотников над регионом.

При этом Росавиация предупредила о введении временных ограничений на прием и отправку рейсов в аэропорту Пулково. Как подчеркнули в ведомстве, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако пресс-служба не назвала точную причину приостановки полетов.

Ранее в Белгородской области дрон атаковал село во время визита губернатора.