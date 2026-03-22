В Ленинградской области сбили девятый БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Ленобластью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере Max.
«Силами ПВО уничтожен еще один, девятый вражеский БПЛА», — говорится в публикации.
22 марта Дрозденко рассказал, что в Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Также он предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.
Позже губернатор опубликовал несколько сообщений об уничтожении беспилотников над регионом.
При этом Росавиация предупредила о введении временных ограничений на прием и отправку рейсов в аэропорту Пулково. Как подчеркнули в ведомстве, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако пресс-служба не назвала точную причину приостановки полетов.
Ранее в Белгородской области дрон атаковал село во время визита губернатора.