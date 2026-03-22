Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Ленинградской области сбили девятый БПЛА

Дрозденко: силы ПВО уничтожили девятый беспилотник в Ленобласти
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Ленобластью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере Max.

«Силами ПВО уничтожен еще один, девятый вражеский БПЛА», — говорится в публикации.

22 марта Дрозденко рассказал, что в Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Также он предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Позже губернатор опубликовал несколько сообщений об уничтожении беспилотников над регионом.

При этом Росавиация предупредила о введении временных ограничений на прием и отправку рейсов в аэропорту Пулково. Как подчеркнули в ведомстве, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако пресс-служба не назвала точную причину приостановки полетов.

Ранее в Белгородской области дрон атаковал село во время визита губернатора.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!