Самолет из Минвод благополучно сел в Пулково с низким остатком топлива

Рейс авиакомпании «Россия» из Минвод благополучно приземлился в Пулково

Самолет авиакомпании «Россия» рейсом из Минеральных Вод в Санкт-Петербург запросил посадку из-за низкого уровня топлива в связи с ожиданием из-за ограничений в «Пулково», посадка прошла благополучно. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.

В публикации отмечается, что рейс длительное время находился в зоне ожидания посадки вследствие действия временных ограничений, введенных в аэропорту Пулково.

«Самолет совершил благополучную посадку в 20:14 по местному времени», — говорится в публикации.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что борт авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Ленобластью.

В аэропорту Пулково, как заявила Росавиация в Telegram-канале, введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

