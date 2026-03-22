Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Самолет из Минвод благополучно сел в Пулково с низким остатком топлива

Александр Гальперин/РИА Новости

Самолет авиакомпании «Россия» рейсом из Минеральных Вод в Санкт-Петербург запросил посадку из-за низкого уровня топлива в связи с ожиданием из-за ограничений в «Пулково», посадка прошла благополучно. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.

В публикации отмечается, что рейс длительное время находился в зоне ожидания посадки вследствие действия временных ограничений, введенных в аэропорту Пулково.

«Самолет совершил благополучную посадку в 20:14 по местному времени», — говорится в публикации.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что борт авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Ленобластью.

В аэропорту Пулково, как заявила Росавиация в Telegram-канале, введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

11 марта самолет Airbus A319 подал сигнал бедствия во время полета в небе над Красноярским краем. Позже борт, следовавший по маршруту Красноярск – Якутск, успешно приземлился в аэропорту вылета.

Ранее вылетевший из Тюмени самолет незапланированно сел в Мьянме.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!