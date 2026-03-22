Коростелев попал в топ-15 в общем зачете Кубка мира

Лыжник Коростелев занял 15‑е место в общем зачете Кубка мира
РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26.

Всего спортсмен набрал 800 очков. Лучшим результатом Коростелева в сезоне стала бронзовая медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в финском Лахти. В дистанционном зачете россиянин занял 11-е место, набрав 541 очко.

Всего в дебютном сезоне Коростелев принял участие в восьми этапах Кубка мира.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.

Ранее единственный призер ОИ-2026 Никита Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира.

 
Теперь вы знаете
Можно есть и не толстеть: 14 низкокалорийных продуктов и простых рецептов с ними
