В США выборщики приступили к голосованию за следующего президента
В США выборщики начали голосовать за следующего американского президента. Об этом пишет Fox News.
Первыми к голосованию приступили выборщики штатов Вермонт, Теннесси, Индиана.
По последним данным, за кандидата от демократов Джо Байдена проголосовали 81,2 млн избирателей, за действующего президента Дональда Трампа — 74,2 млн.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но итоги до сих пор официально не оглашены. СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, но Трамп отказался признавать поражение. Действующий лидер считает результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированными. Он пытается оспорить их в суде.
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