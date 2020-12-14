В США выборщики приступили к голосованию за следующего президента

В США выборщики начали голосовать за следующего американского президента. Об этом пишет Fox News.

Первыми к голосованию приступили выборщики штатов Вермонт, Теннесси, Индиана.

По последним данным, за кандидата от демократов Джо Байдена проголосовали 81,2 млн избирателей, за действующего президента Дональда Трампа — 74,2 млн.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но итоги до сих пор официально не оглашены. СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, но Трамп отказался признавать поражение. Действующий лидер считает результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированными. Он пытается оспорить их в суде.

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