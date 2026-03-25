«Окно возможностей закрывается». Что известно о переговорах по Украине

США подробно проинформировали Россию об итогах переговоров с Киевом, однако конкретных договоренностей пока нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом в Киеве считают, что «окно возможностей» для мирного соглашения закрывается и процесс может затянуться, тогда как президент США Дональд Трамп, напротив, говорит о сближении позиций сторон и продвигает идею встречи лидеров. О том, как сейчас оценивают перспективы переговоров, — в материале «Газеты.Ru».

Пауза в переговорах

Россия получила подробную информацию об итогах переговоров между США и Украиной, которые прошли 21 марта во Флориде, однако говорить о каких-либо договоренностях пока рано. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва в курсе текущего положения дел, но процесс остается незавершенным.

«Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас»,

— сказал он журналистам.

При этом, по словам Ушакова, никакого согласованного документа по урегулированию конфликта не существует — его даже не выносили на обсуждение с российской стороной.

«Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал», — подчеркнул Ушаков.

Он также подтвердил, что трехсторонние консультации с участием России, США и Украины сейчас приостановлены «по понятным причинам».

В МИД России также воздерживаются от прогнозов по срокам возобновления диалога. Замглавы ведомства Михаил Галузин заявил, что переговоры поставлены на паузу и говорить о перспективах нового раунда пока преждевременно.

Последняя очная встреча представителей России, США и Украины прошла 17–18 февраля в Женеве . Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский — по его словам, переговоры были «тяжелыми, но деловыми».

Позднее в Кремле пояснили, что трехсторонний формат Россия — США — Украина временно приостановлен: на это повлияли обострение ситуации на Ближнем Востоке и занятость Вашингтона другими внешнеполитическими задачами.

Предупреждение в ООН

Накануне Москва напомнила о последствиях возможного отказа Киева от диалога. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что если украинская сторона и дальше будет уходить от переговорного пути и делать ставку на эскалацию, то вскоре ей придется обсуждать уже менее выгодные для себя условия урегулирования.

«Поскольку киевский режим к этому (переговорному решению конфликта. — «Газета.Ru») не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой, ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования»,

— заявил он во время заседания Совбеза ООН по Украине.

Небензя также напомнил, что президент Владимир Путин не раз говорил о готовности России добиваться своих целей не только военным, но и дипломатическим путем, если для этого появятся реальные условия.

Что говорят в Киеве

Пока в Москве говорят о паузе и предупреждают о возможном ужесточении условий, на Украине готовятся к худшему. Депутат комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил в интервью украинскому изданию «Телеграф», что шансы на быстрое мирное соглашение стремительно уменьшаются, а сам переговорный процесс может затянуться .

«Окно возможностей явно закрывается. А учитывая операцию в Иране и многократный рост цен на нефть, Россия сейчас может чувствовать себя гораздо увереннее, располагая дополнительными финансовыми поступлениями — это также может отложить потенциальные переговоры о завершении войны на более длительный срок.

Надеяться на ближайшую перспективу, на апрель, май, уже довольно пессимистично», — отметил Вениславский.

При этом, по его словам, контакты не прерывались. Он подчеркнул, что переговоры «точно ведутся во всех форматах» — и по теме возможного урегулирования, и по вопросу поставок Украине «большего количества эффективных средств поражения».

«Поэтому здесь я абсолютно согласен, что не нужно выносить на широкую публику то, что происходит сейчас в процессе этих переговоров», — сказал депутат.

Вениславский также добавил: по его мнению, при готовности России к «компромиссам» соглашение можно было бы ожидать в конце 2025 года или в начале 2026-го. Однако, как он признал, пока «переговорный процесс ни к чему не приводит».

На этом фоне, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в парламенте, Владимир Зеленский поручил Верховной раде готовиться к долгой войне . По данным издания, первому замглавы фракции «Слуга народа» Андрею Мотовиловцу поручено проработать вариант работы парламента в условиях, «если Украине придется воевать еще три года». Источники связали это с паузой в переговорах и тем, что внимание США переключилось на Ближний Восток.

Позиция Вашингтона

Во время последнего брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть прямую встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая могла бы привести к соглашению по Украине.

«Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за стол переговоров и заключили сделку»,

— сказал он.

Однако не все считают, что за этими словами последуют реальные шаги. Военный эксперт, ветеран боевых действий и офицер запаса Олег Шаландин заявил, что Трамп, по его мнению, пытался добиться урегулирования, но результата не получил, а интерес Вашингтона к украинской теме заметно ослаб. По его словам, внимание США сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке, а сам украинский вопрос фактически во многом переложен на Европу.

«Европа не может собраться в одну единую кучу, чтобы принять какое-то решение. Тем не менее пытается поддерживать Украину деньгами. Пытается поддерживать Украину оружием»,

— отметил Шаландин.

По его оценке, возможности такой поддержки постепенно сокращаются. Эксперт считает, что признаки перемен в настроениях уже заметны — и на Украине, и в европейских странах.