«Перебили кур, избили крестьян»: ВС США уничтожили ферму вместо лагеря наркоторговцев

Совместная операция ВС США с военными Эквадора против наркокартелей в начале марта обернулась погромом животноводческого хозяйства. Об этом сообщает газета New York Times.

Источники газеты утверждают, что американские военные даже не приняли в этом участия, а давали цели для эквадорцев. Крестьян избили прикладами, перебили кур, забросали лачуги взрывчаткой с вертолетов, пишут журналисты.

Как пишет издание, власти США выпустили видеоролик, на котором был запечатлен момент уничтожения якобы тренировочного лагеря наркоторговцев в сельской местности Эквадора. Отмечается, что эту ферму и пару заброшенных построек силовики определили как схроны оружия, и укрытия для накротеррористов. Также отмечается, что местные жители отрицают наличие каких-либо связей фермеров с теми, кто производит наркотические препараты.

До этого в Пентагоне сообщили об успешной операции против наркокартелей в Эквадоре. Сообщалось, что по приказу министра обороны США Пита Хегсета командующий Южным командованием генерал Фрэнсис Л. Донован распорядился о поддержке эквадорских военных, проводивших силовые операции против террористических организаций. При этом Донован поздравил силы двух стран. По его словам, это совместное и решительное действие является стратегическим успехом.

