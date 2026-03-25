Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

«Перебили кур, избили крестьян»: ВС США уничтожили ферму вместо лагеря наркоторговцев

Кадр из видео/SeanParnellASW/X

Совместная операция ВС США с военными Эквадора против наркокартелей в начале марта обернулась погромом животноводческого хозяйства. Об этом сообщает газета New York Times.

Источники газеты утверждают, что американские военные даже не приняли в этом участия, а давали цели для эквадорцев. Крестьян избили прикладами, перебили кур, забросали лачуги взрывчаткой с вертолетов, пишут журналисты.

Как пишет издание, власти США выпустили видеоролик, на котором был запечатлен момент уничтожения якобы тренировочного лагеря наркоторговцев в сельской местности Эквадора. Отмечается, что эту ферму и пару заброшенных построек силовики определили как схроны оружия, и укрытия для накротеррористов. Также отмечается, что местные жители отрицают наличие каких-либо связей фермеров с теми, кто производит наркотические препараты.

До этого в Пентагоне сообщили об успешной операции против наркокартелей в Эквадоре. Сообщалось, что по приказу министра обороны США Пита Хегсета командующий Южным командованием генерал Фрэнсис Л. Донован распорядился о поддержке эквадорских военных, проводивших силовые операции против террористических организаций. При этом Донован поздравил силы двух стран. По его словам, это совместное и решительное действие является стратегическим успехом.

Ранее в Мексике задержали лидера эквадорской ОПГ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!