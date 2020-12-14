Генконсульства США в Екатеринбурге и Владивостоке могут закрыть на карантин
Максимс Краюшкинс
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Власти США могут закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом пишет газета «Коммерсант».
«В связи с обострением эпидемиологической обстановки Генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин»,— говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители, ранее записанные на прием, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы.
Как сообщалось, из-за эпидемиологической обстановки генконсульство РФ в Нью-Йорке будет закрыто на карантин.
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