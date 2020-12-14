Глава МИД Франции намерен посетить США после прихода Байдена к власти

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан намерен посетить США после прихода к власти Джозефа Байдена. Об эстом сообщает ТАСС.

«Я поеду в США сразу после вступления Байдена в должность», — сообщил Ле Дриан.

По его словам, Байден в ходе предвыборной кампании объявил о намерении вернуться в Парижское соглашение по климату, что во Франции считают позитивным моментом.

Ле Дриан надеется, что США сблизят свои позиции с европейскими странами и по другим вопросам и могут вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. Трамп выразил несогласие с результатами голосования в ряде штатов. Его команда подала соответствующие иски в американские суды.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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