Песков: Путин и Меркель затрагивали вопрос о Навальном в недавнем разговоре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема Алексея Навального не была главной в недавней беседе российского лидера Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

При этом она обсуждалась. По его словам, «тема берлинского пациента была действительно затронута, о чем сказала германская сторона».

Представитель Кремля добавил, что Путин и Меркель не являются докторами, поэтому не обсуждали вопросы лечения блогера. В связи с этим он не стал уточнять, как именно обсуждалась тема Навального.

Ранее стало известно, что Путин и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, внутриукраинский конфликт и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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