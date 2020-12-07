В Белом доме заявили, что Трамп мирно передаст власть Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп мирно передаст власть администрации победившего на выборах демократа Джо Байдена. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью газете The Washington Post.

«Я знаю, что будет мирная передача власти», — сказал Кадлоу.

Он отметил, что не считает Трампа «раздраженным президентом» из-за результатов выборов 3 ноября.

По мнению Кадлоу, американский лидер показал себя как президент, который «считает важным весьма внимательно следить за возможными фальсификациями на выборах».

Глава совета добавил, что не знает, чем будет заниматься Трамп во время церемонии инаугурации Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует пропустить все официальные церемонии в столице 20 января, улетев на президентском самолете во Флориду.

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