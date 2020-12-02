Источник: ЕС согласовал аналогичные акту Магнитского санкции
Страны Евросоюза согласовали аналогичный американскому акту Магнитского европейский санкционный режим, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
По его словам, в рамках данного санкционного режима Брюссель будет вводить ограничительные меры в отношении ответственных за нарушения в области прав человека в любой стране мира.
После одобрения санкций послами его должен будет официально утвердить Совет ЕС, рассказал дипломат. «Ожидается, что решение будет утверждено Советом ЕС на ближайших министерских заседаниях», — добавил он.
Конгресс Соединенных Штатов принял «акт Магнитского» в декабре 2012 года. Данный акт предусматривает введение ограничений в отношении российских должностных лиц, в частности сотрудников силовых ведомств, которые якобы имели отношение к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
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