Дипломаты России и США обсудили проблемы Корейского полуострова

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и первый замгоссекретаря США Стивен Бигэн обсудили по телефону обсудили урегулирования проблем Корейского полуострова. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Обсуждались текущая ситуация вокруг Корейского полуострова и перспективы комплексного урегулирования проблем субрегиона», - информировали в дипведомстве, добавив, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Бигэн посетил Москву в конце августа. Тогда дипломат обсуждал с руководством МИД РФ ситуацию в КНДР.

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