Дипломаты России и США обсудили проблемы Корейского полуострова
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и первый замгоссекретаря США Стивен Бигэн обсудили по телефону обсудили урегулирования проблем Корейского полуострова. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
«Обсуждались текущая ситуация вокруг Корейского полуострова и перспективы комплексного урегулирования проблем субрегиона», - информировали в дипведомстве, добавив, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Бигэн посетил Москву в конце августа. Тогда дипломат обсуждал с руководством МИД РФ ситуацию в КНДР.
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