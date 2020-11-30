Пашинян и Мишустин обсудили вопросы двусторонних отношений РФ и Армении

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с армянским коллегой Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.

Контакт премьеров прошел в формате телефонного разговора.

В ходе переговоров политики обсудили вопросы союзнической повестки Армении и России.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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