Пашинян и Мишустин обсудили вопросы двусторонних отношений РФ и Армении
Ника Пикекатлет
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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с армянским коллегой Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.
Контакт премьеров прошел в формате телефонного разговора.
В ходе переговоров политики обсудили вопросы союзнической повестки Армении и России.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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