Посол Украины поддержал позицию Японии в вопросе принадлежности Курил

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский на пресс-конференции в Национальном клубе печати поддержал позицию Токио в вопросе принадлежности южной части Курильских островов.

По словам дипломата, Киев надеется на сотрудничество с Токио в вопросе восстановления территориальной целостности обоих государств.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов.

Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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