Премьер Латвии будет добиваться продления режима чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

Латвийский Премьер Кришьянис Кариньш потребует продления режима чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация нехорошая! Мы уже восемь недель наблюдаем, как увеличивается заболеваемость COVID-19, и, к сожалению, увеличивается и смертность. Я буду требовать продления чрезвычайной ситуации», — сказал он в своем обращении.

Премьер назвал эту ситуацию самым серьезным кризисом, который Латвия переживала после восстановления независимости.

По его словам, система здравоохранения находится на грани краха, но темпы роста числа зараженных не меняются.

Власти Латвии с 9 ноября ввели в стране режим чрезвычайного положения с целью замедлить распространение коронавируса. Режим ЧП продлится как минимум до 6 декабря, но может быть продлен, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится. По последним данным, коронавирусом в Латвии заразились 7 476 человек, погибли почти 100 пациентов с COVID-19.

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