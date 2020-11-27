Глава МИД Украины заявил, что не поддерживал санкции против Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выступал против санкций в отношении белорусских властей. Об этом он написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что не высказывал подобных тезисов в беседе с немецким коллегой Хайко Маасом.

«Я принципиально против «душить» Белоруссию, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Белоруссии дышать свободно», — написал Кулеба.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. В свою очередь Белоруссия заявила о применении ответных мер.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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