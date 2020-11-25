Ларов прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск, у него запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Завтра у главы МИД РФ насыщенный день – он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и своим белорусским коллегой Владимиром Макеем», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск найдут консенсус по поставкам энергоносителей в грядущем году. До этого премьер-министр Белоруссии Роман Головченко выразил надежду, что стоимость природного газа из России на 2021 год для Минска будет привлекательной.

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