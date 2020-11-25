Ларов прибыл в Минск для встречи с Лукашенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск, у него запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
«Завтра у главы МИД РФ насыщенный день – он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и своим белорусским коллегой Владимиром Макеем», — говорится в сообщении.
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск найдут консенсус по поставкам энергоносителей в грядущем году. До этого премьер-министр Белоруссии Роман Головченко выразил надежду, что стоимость природного газа из России на 2021 год для Минска будет привлекательной.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Премьер Белоруссии планирует переговоры о газе с Фрадковым
— Володин заявил, что Навальный работает в интересах западных спецслужб