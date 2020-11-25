Кремль: меры безопасности по COVID-19 позволяют Путину активно ездить по РФ

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Наработанные меры безопасности в условиях пандемии коронавируса позволяют президенту России Владимиру Путину возвращаться в активный график командировок, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, благодаря принимаемым защитным мерам Путин может более активно передвигаться по регионам, добавил Песков.

25 ноября глава государства совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в городе Сарове.

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