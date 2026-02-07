Случаи героизации нацизма — это идеологический фронт коллективного Запада против России. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, теперь все видят, что на Украине за счет финансирования программ по переформатированию исторического сознания элит и населения к власти были приведены необандеровцы. Дипломат отметила, что обращать внимание на это начали задолго до начала российской специальной военной операции.

Захарова добавила, что все началось в странах Восточной Европы, — именно там были отработаны технологии постсоветской «декоммунизации», власти пытались избавиться от позитивного восприятия России, переписывая историю и героизируя антисоветских и пронацистских деятелей.

Зримым воплощением данных процессов стало уничтожение советских мемориальных памятников, проведение маршей и факельных шествий бывших эсэсовцев и их современных почитателей, подчеркнула представитель МИД РФ.

В декабре Захарова заявляла, что Швеция «породила» среди собственных граждан толерантность к возрождению нацизма. Дипломат обратила внимание на марш ультраправых в пригороде Стокгольма Салеме с участием приблизительно 150 человек. Захарова отметила, что Швеция пополнила список стран Евросоюза, в которых разрешаются подобные неонацистские акции.

Ранее Мария Захарова обвиняла Запад в попытке изменить сознание украинцев при помощи киевских властей.