Дипломат назвал три ошибки в Турции, которые обходятся россиянам дороже всего

РИА Новости: российские туристы в Турции чаще всего страдают от ДТП и мошенников

Дорожные аварии, мошенничество и проблемы со страховками возглавляют список основных трудностей, с которыми сталкиваются российские туристы в Турции. Об этом в преддверии Дня дипломата заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости.

Дипломат настоятельно рекомендовал всем путешественникам заранее оформлять страховые полисы, строго соблюдать местные законы и традиции, а при любых происшествиях немедленно обращаться в российские загранучреждения за помощью.

Иванов подчеркнул, что консульские службы всегда готовы поддержать соотечественников, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом. Однако, по его словам, внимательность и подготовленность самих туристов остаются ключевыми для безопасного отдыха.

