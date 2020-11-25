СМИ: Байден первым в истории США набрал 80 млн голосов на выборах

Кандидат от Демократической партии Джо Байден стал первым в истории выборов президента в США, которому удалось набрать 80 млн голосов. Об этом следует из подсчета, который опубликовал телеканал NBC.

По данным канала, демократ получил 80 011 351 голосов, а за кандидата от республиканцев и действующего президента США Дональда Трампа проголосовали 73 881 795 избирателей. Другие кандидаты вместе набрали 2 867 515 голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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