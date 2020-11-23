Король Испании ушел на карантин после контакта с заразившимся COVID-19

Король Испании Филипп VI ушел на карантин после того, как он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

По имеющимся данным, король отменил все предстоящие запланированные мероприятия.

Во дворце короля отметили, что супруга королева Летисия, дети — принцесса Леонор и инфанта София — смогут продолжить свою деятельность в обычном формате.

В Испании коронавирусом заразились 1 582 616, погиб 43 131 человек.

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