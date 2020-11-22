Штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов в Джорджии

Штаб президента Соединенных Штатов Дональда Трампа потребовал нового пересчета голосов в штате Джорджия, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление группы юристов Трампа.

«Сегодня штаб Трампа подал прошение о пересчете голосов в Джорджии. Мы стремимся обеспечить соблюдение всех аспектов законодательства штата Джорджия и Конституции США, чтобы каждый законный голос был учтен», — говорится в заявлении.

Адвокаты Трампа требуют «честного» пересчета голосов с сопоставлением подписей.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп пообещал подать много «больших исков» из-за нарушений на выборах. Официально итоги еще не были подведены.

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