Байден: американцы не потерпят попыток Трампа изменить исход выборов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что американские граждане не потерпят попыток республиканца Дональда Трампа изменить исход президентских выборов в свою пользу, сообщает ТАСС.

«Еще один суд отверг безосновательные утверждения Трампа и Джулиани, а также их вопиющие нападки на нашу демократию. Яснее суда не скажешь. Наш народ, закон и институты требуют большего, наша страна больше не потерпит попыток Трампа изменить результаты выборов», — заявил Байден.

Он в очередной раз подчеркнул, что Трамп проиграл выборы и ему следует публично признать поражение.

Ранее окружной суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа с требованием не учитывать голоса избирателей, которые были получены по почте. Он также лишил команду президента права подать повторный иск. Команда республиканца пообещала обжаловать вердикт в Верховном суде.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

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