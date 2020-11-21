Помпео провел переговоры с талибами*

Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Дохе с талибами (Талибан — запрещенная в РФ организация), а также с представителями правительства Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Госдеп США.

Отмечается, что Помпео обсудил с афганскими делегатами мирный процесс в стране, не рассказав о подробностях встречи.

В свою очередь, представитель талибов Мухаммад Наим заявил, что вечером Помпео провел встречу с их делегацией во главе с главой политического офиса движения муллой Абдулом Гани Барадаром.

«В ходе встречи обсуждалась важность подписанного между двумя сторонами соглашения и приверженность ему. Также обсуждалось исключение из «черного списка», освобождение оставшихся заключенных, а также обсуждались темы, связанные с внутриафганскими переговорами»,- говорится в сообщении.

В госдепартаменте позже подтвердили, что Помпео встретился с переговорщиками из Афганистана и отдельно с Берадаром и «членами переговорной команды «Талибана».

«Он призвал к существенному снижению насилия и высказался за ускоренное обсуждение политической «дорожной карты» и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня», — говорится в сообщении.

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