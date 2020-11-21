Путин: работы в сфере разработки вакцины от COVID-19 хватит на всех

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конкуренция в разработке вакцин от коронавируса может быть неизбежна, но работы в этой сфере хватит на всех и главное — это безопасность людей. Как сообщает РИА «Новости», об этом он заявил, выступая на саммите G20.

«Работы, уважаемые коллеги, хватит на всех. И мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это», — сказал Путин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 57 млн заболевших, свыше 40 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов скончались. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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