Аксенов назвал «позорной историей» резолюцию ООН по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «позорной историей» предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую «нарушения прав человека» в регионе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Позорная история с принятием лживой резолюции повторяется как под копирку каждый год, начиная с 2016-го. Понятно, что никакого отношения к реальности ее содержание не имеет», — сказал Аксенов.

По его словам, это пропагандистский документ, цель которого — «отравлять информационное пространство протухшими мифами, которые распространяют Киев и страны, причастные к государственному перевороту на Украине, и создавать новые поводы для обвинений России».

Глава Крыма добавил, что подобные резолюции доказывают катастрофическую деградацию политики Запада, которая свелась к пропаганде и шантажу.

18 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял документ, где осуждается «аннексия» и «временная оккупация» Крыма Россией.

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