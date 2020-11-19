МИД РФ призывает ФРГ раскрыть материалы по делу Навального

Россия призывает Германию раскрыть материалы, которые касаются инцидента с блогером Алексеем Навальным, предъявить результаты проб и анализов, взятых немецкими врачами Бундесвера. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Требуем, чтобы российской стороне в ответ на ее запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в тех материалах, которые были предоставлены Организацией по запрещению химического оружия, была замазана черным маркером вся фактура, которая и представляет ценность.

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