Путин: Турция не скрывала, что поддерживает Азербайджан в ситуации с Карабахом

Президент России Владимир Путин заявил, что турецкая сторона никогда не скрывала, что поддерживает Азербайджан в ситуации с непризнанным Нагорным Карабахом. Об этом сообщает «Россия 24».

По его словам, причиной этому стали геополитические последствия развала СССР.

«Что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что президент Турции Тайип Эрдоган понимал, что присутствие турецких военных в зоне боевых действий в НКР является провокацией.

Российский лидер заключил, что действия турецкой стороны в ситуации в Карабахе можно оценивать по разному, однако нельзя обвинять Анкару в нарушении международного права.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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