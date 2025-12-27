Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

ВСУ выпустили по регионам России более 100 БПЛА за три часа

Средства ПВО ликвидировали 111 дронов над шестью регионами России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над шестью регионами страны 111 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 15:00 до 18:00. Над Брянской областью нейтрализовали 73 БПЛА, 20 — над Калужской, восемь --над Московским регионом, пять — в Тульской области, три — в Орловской и еще два — в небе Смоленской области.

В период с 13:00 до 15:00 территорию Брянской области пытались атаковать 36 беспилотников.

Российские войска перед переговорами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК (военно-промышленного комплекса) на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов.

В результате атаки в украинской столице возникли перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры заявили, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27516733_rnd_3",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+