ВСУ выпустили по регионам России более 100 БПЛА за три часа

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над шестью регионами страны 111 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 15:00 до 18:00. Над Брянской областью нейтрализовали 73 БПЛА, 20 — над Калужской, восемь --над Московским регионом, пять — в Тульской области, три — в Орловской и еще два — в небе Смоленской области.

В период с 13:00 до 15:00 территорию Брянской области пытались атаковать 36 беспилотников.

Российские войска перед переговорами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК (военно-промышленного комплекса) на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов.

В результате атаки в украинской столице возникли перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры заявили, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.