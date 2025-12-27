Средства ПВО сбили уже 19 беспилотников, летевших на Москву

Собянин: еще пять беспилотников уничтожены на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Уничтожены пять вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал он в 18:27.

По словам градоначальника, на место падения обломков дронов прибыли специалисты экстренных служб.

Это уже 17 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый на подлете к российской столице за 27 декабря. Затем, в 18:37 мэр столицы опубликовал пост об уничтожении еще двух дронов, общее число сбитых БПЛА достигло 19.

Незадолго до этого Собянин сообщал о четырех других беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО).

На фоне сообщений об угрозе атак беспилотников аэропорт Шереметьево частично ограничил прием и отправку самолетов. Кроме того, временные ограничения были введены в столичном аэропорту Внуково.

