Средства ПВО сбили уже 19 беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.
«Уничтожены пять вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал он в 18:27.
По словам градоначальника, на место падения обломков дронов прибыли специалисты экстренных служб.
Это уже 17 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый на подлете к российской столице за 27 декабря. Затем, в 18:37 мэр столицы опубликовал пост об уничтожении еще двух дронов, общее число сбитых БПЛА достигло 19.
Незадолго до этого Собянин сообщал о четырех других беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО).
На фоне сообщений об угрозе атак беспилотников аэропорт Шереметьево частично ограничил прием и отправку самолетов. Кроме того, временные ограничения были введены в столичном аэропорту Внуково.
Ранее почти 40 БПЛА атаковали один регион России за два часа.