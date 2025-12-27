Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Средства ПВО сбили уже 19 беспилотников, летевших на Москву

Собянин: еще пять беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Егор Алеев/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Уничтожены пять вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал он в 18:27.

По словам градоначальника, на место падения обломков дронов прибыли специалисты экстренных служб.

Это уже 17 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый на подлете к российской столице за 27 декабря. Затем, в 18:37 мэр столицы опубликовал пост об уничтожении еще двух дронов, общее число сбитых БПЛА достигло 19.

Незадолго до этого Собянин сообщал о четырех других беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО).

На фоне сообщений об угрозе атак беспилотников аэропорт Шереметьево частично ограничил прием и отправку самолетов. Кроме того, временные ограничения были введены в столичном аэропорту Внуково.

Ранее почти 40 БПЛА атаковали один регион России за два часа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27516775_rnd_5",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+