Россиянам назвали изменения, которые вступают в силу с 1 января 2026 года

В России с 1 января 2026 года вступит в силу ряд законов и изменений
Владимир Федоренко/РИА Новости

В 2026 году в России вступит в силу ряд нововведений, затрагивающих различные аспекты жизни граждан. Об этом пишет ТАСС.

Самозанятые получат возможность самостоятельно оформлять больничные листы с оплатой. В сфере финансовой безопасности Центральный банк расширит список признаков, указывающих на мошеннические операции, увеличив их количество с шести до двенадцати.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до 27 093 рублей. В военной сфере планируется перейти к круглогодичному призыву в армию.

Пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию страховых пенсий на 7,6%. Период ухода за ребенком до полутора лет будет засчитываться в страховой стаж родителя.

Семьи с низким уровнем дохода получат возможность возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за прошедший год. Кроме того, регионам будет оказана дополнительная финансовая поддержка для лечения граждан, страдающих от опасных для жизни и хронических заболеваний.

Ранее стало известно о повышении выплат работодателей до 1 млн рублей при рождении ребенка.

