Борис Джонсон снова уходит на самоизоляцию

Премьер-министр Британии Борис Джонсон снова вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с человеком, который имеет положительные анализы на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

Так, в четверг, 12 ноября, политик провел встречу с группой депутатов, среди которых был Ли Андерсон, у которого позднее был выявлен коронавирус.

Сам премьер-министр заявил, что чувствует себя хорошо, симптомов COVID-19 у него не наблюдается. Он добавил, что продолжит работать в дистанционном режиме.

Ранее в конце марта 2020 года Джонсон получил положительный результат анализов на коронавирус.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших, свыше 37,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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