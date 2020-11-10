Лукашенко: Белоруссию не возьмут «тепленькой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие граждане и сбежавшие в Польшу и Литву политики не смогут взять республику «тепленькой». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наши же «протестуны» и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь «тепленькой». Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь «тепленькой». Мы выстоим. Но будет непросто», — говорится в сообщении.

По словам Лукашенко, власти республики постараются сохранить нынешний уровень жизни в условиях пандемии коронавируса, но «и людям, трудовым коллективам надо обеспечить понимание ситуации».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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