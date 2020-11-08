МИД Ирана не исключил возможность возвращения к переговорам с США

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде не исключил, что возможность для возобновления переговоров с США существует. Об этом сообщает телеканал Al-Alam.

Однако, по его словам, процесс возвращения будет нелегким.

«Переговоры по-прежнему на повестке дня и (их возможность. — «Газеты.Ru») имеется, несмотря на то, что путь возвращения к ним – сложный», — сказал Хатибзаде.

Кроме того, официальный представитель ведомства отметил, что иранские власти ожидают от кандидата на пост президента США Джо Байдена, которого ранее американские СМИ назвали победителем в гонке за место главы Белого дома, практических шагов в сфере двусторонних отношений. Он добавил, что правительство страны также настаивает на прекращении экономической войны США против Ирана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео резко ответил лидеру Ирана на критику выборов в США

— Верховный лидер Ирана назвал «спектаклем» президентские выборы в США