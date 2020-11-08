Горбачев: когда Байден был вице-президентом, РФ и США удалось подписать СНВ-3

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что когда Джо Байден занимал должность вице-президента США, в отношениях РФ и США кое-что удалось сделать, в частности был подписан договор СНВ-3. Но сейчас, по мнению Горбачева, ситуация иная, передает РИА «Новости».

«Я вспоминаю встречу с вице-президентом Байденом в марте 2009 года. Тогда он и президент Обама только недавно приступили к своим обязанностям. Наш разговор с ним был серьезным и широким по охвату тем», — сказал Горбачев.

По его словам, в первую очередь он и Байден обсуждали российско-американские отношения, затем к разговору присоединился тогдашний президент Обама.

«Надо сказать, что кое-что тогда удалось сделать, в частности договор СНВ-3. Сейчас другая ситуация», — сказал Горбачев.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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