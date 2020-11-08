Главы МИДа и Минобороны Турции ведут переговоры с Алиевым

Главы МИДа и Минобороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар находятся с визитом в Баку, их принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу президента Азербайджана.

«Восьмого ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и национальной обороны Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подробности встречи будут представлены позже.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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