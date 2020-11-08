Лидер Палестины Аббас поздравил Байдена с победой

Лидер Палестины Махмуд Аббас поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

Аббас также выразил надежду на сотрудничество с Байденом и его администрацией для укрепления палестино-американских отношений и достижения свободы, независимости, справедливости и достоинства для палестинского народа.

Ранее Байден заявил, что в случае избрания президентом не станет отменять решение действующего главы государства Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, но также откроет американское консульство в Восточном Иерусалиме, чтобы «вовлечь палестинцев» для сохранения реальной перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нетаньяху поздравил Байдена с победой и поблагодарил Трампа

— Верховный лидер Ирана назвал «спектаклем» президентские выборы в США

— WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа сразу же после инаугурации