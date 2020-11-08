Politico назвала претендентов на посты в администрации Байдена

Газета Politico назвала имена возможных претендентов на посты в администрации заявившего о своей победе на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена.

По данным издания, при Байдене пост министра обороны или главы минфина может впервые занять женщина или афроамериканец. В частности, возглавить Пентагон может бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, а минфин – экс-соперница Байдена на праймериз демократов Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.

Другой соперник Байдена на праймериз, Берни Сандерс, может стать кандидатом на пост министра труда, пишет газета. Кроме того, также выдвигавший в президенты от демократов бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж может претендовать на пост министра по делам ветеранов или постпреда США при ООН.

Новым госсекретарем США может стать экс-помощник по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс, сообщает Politico. Также на эту должность могут претендовать экс-заместитель госсекретаря Энтони Блинкен, сенаторы-демократы Крис Кунс и Крис Мерфи, а также экс-заместитель госсекретаря Уильям Бернс.

При этом министром юстиции Байден может назначить сенатора-демократа Дага Джонса, а министром энергетики — физика-ядерщика Эрнеста Мониса, который занимал этот пост во время президентства Барака Обамы, отмечает издание.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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