Пашинян назвал российских миротворцев наиболее эффективными для действий в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что российские миротворцы в случае размещения и действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе будут наиболее результативны. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия присутствует в регионе, знает его и может оперативно реагировать на ситуацию. Могу сказать также, что важен вопрос коммуникаций и языка. Мы считаем, что деятельность российских миротворцев может быть самой результативной», — сказал Пашинян.

Кроме того, говоря о Турции Пашинян заявил, что по его мнению что трудно ждать миротворчества от страны, которая завозит в регион террористов и наемников.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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