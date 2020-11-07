Американские СМИ объявили о победе Байдена

Американские ведущие СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

По их данным, Байден опередит действующего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, что обеспечит ему 31 голос выборщиков и, соответственно, победу на выборах.

Тем не менее, официальный подсчет голосов еще не завершился.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах до финальных итогов

— Трамп заявил о сбоях программного обеспечения при подсчете голосов

— Трамп уменьшил отставание от Байдена в Аризоне